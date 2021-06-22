ناجي يلتقي سكرتير الدولة لشؤون تنمية الصادرات بوزارة الخارجية المجرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى القائم بالأعمال بالسفارة اليمنية في بودابست السفير أحمد ناجي اليوم مع سكرتير الدولة لشؤون تنمية الصادرات بوزارة الخارجية المجرية استيفان يو.



جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية وعرقلتها لجهود السلام.

وأشار السفير الى تصعيد ميليشيا الحوثي لهجماتها على مدينة مارب التي تؤوي مئات الالاف من النازحين الذين شردتهم من منازلهم خلال سنوات الحرب، في الوقت الذي يشهد الملف اليمني حراكاً إقليميا ودوليا واسعاً من اجل الوصول الى سلام دائم في بلادنا.

ولفت الى تداعيات الحرب التي فرضتها الميلشيات الانقلابية على التنمية المستدامة والبيئة في اليمن لا سيما في ظل التهديدات المترتبة على عرقلة الميليشيات لعمليات الصيانة للخزان النفطي العائم قبالة سواحل مدينة الحديدة، كما تطرق السفير الى التحضيرات لقمة الأرض بودابست التي ستشارك فيها اليمن خلال الفترة من 29 نوفمبر – 5 ديسمبر القادم.

من جانبه أوضح المسؤول المجري ان بلاده تراقب عن كثب تطورات الوضع في اليمن وتدعم الجهود الدولية الرامية إلى انهاء الصراع بالطرق السلمية التي تضمن وحدة واستقرار وأمن الجمهورية اليمنية.. مؤكدا تطلع بلاده الى عودة السلام لليمن وعودة العلاقات التجارية والتعاون الثنائي بين البلدين والمساهمة في إعادة اعمار اليمن.