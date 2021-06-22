بادي: تصريحات الرئيس الإيراني الجديد مسيئة لليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ندد المتحدث باسم الحكومة الشرعية راجح بادي، بتصريحات الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي التي أساءت للشعب اليمني والسيادة الوطنية، واصفاً أيها بـ"المؤشر السيئ" والجهل المطبق.



وقال بادي في تصريحات لصحيفة عكاظ أمس الإثنين: "مؤشر سيئ جداً أن تظهر تلك التصريحات عن الرئيس الإيراني الجديد الذي من الواضح فيها جهله المطبق والتام لما يحدث في بلادنا"؟.

وأضاف أن اليمنيين هم من يديرون اليمن، ولولا التدخل الإيراني القذر لما وصلت بلادنا إلى ما وصلت إليه من وضع مأساوي يندى له جبين الإنسانية بسبب التدخل الإيراني السافر والداعم لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد أن اليمنيين سيتمكنون من قطع اليد الإيرانية بدعم من تحالف دعم الشرعية، وسيعود اليمن إلى أمنه واستقراره وازدهاره قريباً.