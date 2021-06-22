محافظة إب تدشن حملة التعبئة والإسناد للجيش الوطني في معركة إنهاء الانقلاب

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت السلطة المحلية بمحافظة إب، الإثنين، حملة التعبئة والإسناد للجيش الوطني في المعركة الوطنية وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.



وأشاد رئيس اللجنة التنفيذية للتعبئة عبدالحكيم المرادي، في الحفل الذي أقيم بمأرب، بالبطولات التي يخوضها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، وتحطيمه أحلام المشروع الإيراني الذي كان يحلم بالسيطرة على مأرب، حسب موقع الجيش.



وقال إنه بات من الضرورة اليوم أن يحتشد جميع أبناء اليمن خلف الجيش الوطني لإسناد معركة تحرير اليمن وإنهاء الانقلاب .. داعيا أبناء محافظة إب وقبائلها ومشائخها وشبابها الأحرار الذين لم يلتحقوا بعد بالمعركة الوطنية إلى الانضمام إلى معسكرات التدريب، ومد المعركة الوطنية بالمال والرجال، والمشاركة في صناعة النصر القادم على مليشيا الحوثي والمشروع الإيراني التدميري.



وأكد المرادي أن اللجنة التنفيذية للتعبئة أعدت آلية متكاملة وبدأت بتنفيذها لدعم وإسناد المعركة الوطنية، بما يضمن تسخير كل الطاقات والإمكانات باتجاه تحرير بقية المحافظات.



وأعرب المرادي عن الشكر والعرفان لما يقدمه التحالف العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية من دعم وإسناد للشرعية والجيش والشعب اليمني لاستعادة الدولة ودحر مليشيا التمرد والانقلاب.

