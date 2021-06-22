أمن  مديرية حصوين يضبط أحد عناصر ترويج المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

تمكن رجال أمن مديرية حصوين بمحافظة المهرة، مساء الإثنين، من ضبط أحد أخطر عناصر ترويج المخدرات في المحافظة.



وأكد مدير أمن مديرية حصوين العقيد علي مصلح الجماعي، أن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات وتحريات متواصلة أفضت إلى الإيقاع بالمدعو (م خ ع ) وهو تحت تأثير المواد المخدرة، لافتاً إلى أن المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية تؤكد أن المضبوط يعد واحداً من أخطر مروجي المخدرات والشبو.

وأشار مدير أمن المديرية الى أنه تم تحرير محضر بالعملية، مضيفاً أنه بعد التواصل مع نائب مدير أمن المحافظة مدير البحث الجنائي العقيد أحمد علي رعفيت، تم نقل الشخص إلى سجن إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، لاستكمال الإجراءات اللازمة وجمع الاستدلالات، تمهيداً لإحالة ملفه للنيابة العامة.

من جهته أشاد مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد بدور قيادة وأفراد أمن المديرية، مؤكداً أن تضافر الجهود الرسمية والشعبية هو أساس النجاح، وأن حصوين برجالها وشبابها وشيوخها باتت مصدر إلهام لكافة أبناء مديريات المحافظة ومحل فخرهم وتقديرهم.