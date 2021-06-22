وزير الصحة يضع حجر الأساس لمشروع ترميم وتأهيل مستشفى حصوين الريفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

وضع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم، بحضور مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة د. عوض مبارك سعد ومدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الاسد ، حجر الأساس لمشروع ترميم وتأهيل مستشفى حصوين الريفي "المرحلة الثانية" بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، ويشمل المشروع تأهيل وتوسعة مركز الأمومة والطفولة وبناء مستودع طبي وشقتين سكنيتين للأطباء.



كما تفقد وزير الصحة المستشفى الريفي وخدماته المقدمة ، مطلعا على واقع الخدمات الصحية بالمديرية والتعرف عن كثب على احتياجات القطاع الصحي.

وكان وزير الصحة ترأس لقاءً ضم أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وإدارة ومسؤولي الأقسام بمكتب الصحة بالمديرية.

وفي مستهل اللقاء رحب الشيخ ياسر عبدالله الأسد مدير عام مديرية حصوين بالوزير والوفد المرافق له، معرباً عن أمله أن تكون لهذه الزيارة نتائجها المثمرة في تحسين الخدمات الصحية بالمديرية، لافتاً إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر ظلت الداعم الأول للقطاع الصحي ومختلف القطاعات الخدمية، مؤكداً أن هناك عدة مشاريع صحية اعتمدتها السلطة ضمن موازنة العام الحالي.

من جهته أشار بحيبح إلى أن الوزارة تعمل على دعم المستشفيات والمرافق الصحية بالمعدات والأجهزة اللازمة، مشيراً إلى أن تحسين الخدمات الصحية في مديرية حصوين خاصة والمحافظة عامة، ستكون ضمن أولويات الوزارة، كون المحافظة لم تنل حظها من المشاريع الصحية خلال الفترة الماضية.

وعبر الوزير عن تقديره لدور السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر في الاهتمام بالقطاع الصحي ، وما تقدمه من دعم متواصل للنهوض بواقع الخدمات الصحية بالمحافظة.