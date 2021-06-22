شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إخوان شبوة يختطفون قياديا في المقاومة الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

أختطفت سلطات الإخوان بمحافظة شبوة، جنوب البلاد، قياديا في المقاومة الجنوبية مساء الأحد.



وقالت مصادر محلية إن نقطة الخيبة قامت بإختطاف القيادي في المقاومة الجنوبية حسن بن حسن الطفي.

وأشارت المصادر أن الطفي وبرفقته عدد من إقرباءه كانوا في طريقهم لزيارة عائلية إلى المكلا مشيرين أن أفراد النقطة اختطفوا الطفي ومن معه ونقلوهم إلى أحد سجون القوات الخاصة في المحافظة.