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إخوان شبوة يختطفون قياديا في المقاومة الجنوبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

أختطفت سلطات الإخوان بمحافظة شبوة، جنوب البلاد، قياديا في المقاومة الجنوبية مساء الأحد.

 

وقالت مصادر محلية إن نقطة الخيبة قامت بإختطاف القيادي في المقاومة الجنوبية حسن بن حسن الطفي.

 

وأشارت المصادر أن الطفي وبرفقته عدد من إقرباءه كانوا في طريقهم لزيارة عائلية إلى المكلا مشيرين أن أفراد النقطة اختطفوا الطفي ومن معه ونقلوهم إلى أحد سجون القوات الخاصة في المحافظة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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