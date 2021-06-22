وزير الصحة يضع حجر الأساس لمشاريع صحية بمديرية قشن  ويتفقد المستشفى الريفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

وضع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم، بحضور مدير عام مكتب الوزارة بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد ومدير عام مديرية قشن الشيخ فيصل بن حازم الجدحي، حجر الأساس لمشروع مبنى الأمومة والطفولة بقشن بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ، ومشروع تحسين ورصف ساحة واستكمال سور مستشفى قشن بتمويل من البنك الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنفيذ الصندوق الإجتماعي للتنمية.



كما تفقد وزير الصحة مستوى الخدمات الصحية في مستشفى قشن الريفي الطبية والعلاجية التي يقدمها للمرضى وأبرز احتياجاته والصعوبات والتحديات التي يواجهها وسبل معالجتها للرفع من مستوى عمله.

وأشاد الوزير بحيبح بدور المستشفى وما يقدمه من خدمات طبية وعلاجية وفق الإمكانيات المتاحة ، وصمود القطاع الصحي في المحافظة في مواجهة التحديات خلال المرحلة الراهنة .. كما اطلع وزير الصحة عن قرب على احتياجات القطاع الصحي بمديرية قشن بشكل عام.

وكان في استقبال الوزير بحيبح مدير عام المديرية الشيخ فيصل بن حازم الجدحي وأمين عام المجلس المحلي الشيخ سالم عيسى عفرار وبخيت محمد عليان عضو الهيئة الإدارية رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والدكتور محمد خالد شلال مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية وعدداً من مدراء المكاتب التنفيذية والقيادات الأمنية والكوادر الصحية بالمديرية.