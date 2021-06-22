الكثيري يضع حجر الأساس لمشاريع تعليمية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 - القطن

وضع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري، حجر الأساس لمشروع بناء 12 فصل دراسي مع ملحقاتها بثانوية الثواب بمنطقة بروج ، ووضع حجر الأساس لمشروع بناء 3 فصول مع ملحقاتها بثانوية الخنساء للبنات بمنطقة الروضة، بتمويل مؤسسة الثواب الخيرية وتنفيذ نجاح مارك للهندسة والمقاولات والخدمات النفطية.



واستمع الوكيل الكثيري الى شرح واف من مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية القطن الأستاذ فيصل محسن الجهوري واشاد الكثيري بالدعم الذي تقدمه مؤسسة الثواب الخيرية في ظل الظروف التي تشهدها البلاد مبديا استعداد السلطة المحلية بالتعاون مع كل الشركاء لما فيه تنمية المحافظة.

من جانبة عبر مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية القطن عن شكره لمؤسسة الثواب الخيرية على تمويل هذه المشاريع التربوية التي تساهم في تخفيف الضغط المتزايد على السعة الاستيعابية للقاعات الدراسية بالمدارس الثانوية وتوفير إحتياجات ومستلزمات لبعض مدارس المديرية