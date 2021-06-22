الزُبيدي يلتقي القائد العام لألوية الدعم الإسناد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الإثنين، في مقر المجلس بالعاصمة عدن، القائد العام لألوية الدعم الإسناد العميد محسن الوالي.



وخلال اللقاء، الذي حضره، أركان قوات الدعم والإسناد العميد نبيل المشوشي، رحب الرئيس القائد، بالعميد محسن الوالي، الذي وصل أمس من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد رحلة عمل ناجحة.

وأشاد الرئيس الزُبيدي، بالتحركات المُثمرة التي تقوم بها قيادة ألوية الدعم و الإسناد، مؤكدًا على أهمية بذل مزيد من الجهود للدفاع عن مكتسبات الجنوب، وانجازاته، ومواجهة أي مؤامرات تستهدف قضية الجنوب العادلة.

ووقف اللقاء على مستوى استعداد وجاهزية القوات المسلحة الجنوبية لمواجهة أي تحديات قادمة، مُشيدًا بالحملة الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية الجنوبية في العاصمة عدن، والرامية إلى منع حمل السلاح، والسيارات غير المرقمة، مؤكدا على ضرورة استمرارها لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة خاصة، ومحافظات الجنوب عامة.

وشدد اللقاء على أهمية استكمال تأهيل وتدريب القوات المسلحة الجنوبية، ووضع آلية تدريبية مناسبة، بما يسهم في بناء جيش جنوبي صلب، مُتسلح بالخبرات القتالية، والعلم، وتحت إشراف مباشر من الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية.

بدوره، عبر العميد محسن الوالي عن سعادته بلقاء الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، مشيدًا بكافة التحركات، والخطوات التي يجريها الرئيس الزُبيدي، والهادفة إلى استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة على كامل حدودها الوطنية.

وفي ختام اللقاء، أكد العميد الوالي استعداد قوات الدعم الإسناد لتنفيذ المهام المطلوبة، والقيام بها على أكمل وجه.