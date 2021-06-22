تدشين توزيع مكائن الخياطة لمراكز التدريب النسوي لمحو الامية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

دشن صباح اليوم، مدير عام إدارة محو الامية وتعليم الكبار بوادي وصحراء حضرموت، عائد صالح بدر بن مهري ، توزيع مكائن الخياطة بمديريات سيؤن وتريم.



وأثناء في كلمته على ماقامت به مؤسسة السعادة للتنمية من دعم لمثل هذه المراكز للتدريب النسوي ، حتى يستطعن المتدربات الانخراط في العمل وذلك لضمان عيشة كريمة لهن ولأسرهن ، مؤكدا على الوقوف التام لتطوير وتشجيع والحث لإقامة مثل هذه المراكز وتخفيف كافة الصعوبات فيها ، وأكد على ربط علاقات أكثر مع مثل هذه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والتواصل معها.

وعبر غالب محمد الهدار المدير التنفيذي لمؤسسة السعادة للتنمية عن هذه المبادرة الاولى مع الإدارة العامة لمحو وتعليم الكبار بالوادي والصحراء ، وتعتبر بادرة لتشجيع مراكز التدريب النسوي ، وستقوم المؤسسة بما يلزم لتنويع كافة الدعم.

وقام عبدالله علي بامخرمة، مدير إدارة محو الامية وتعليم الكبار بمديرية سيؤن بتكريم المدير التنفيذي لمؤسسة السعادة للتنمية ، نطيرا لجهده وتشجيعه لمثلثل هذه الأعمال الإنسانية.