محافظ سقطرى: الانقلاب تسبب بتوقف الحياة في الأرخبيل

المنامة - ياسر ابراهيم - أكّد محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، أن انقلاب الانتقالي المدعوم إماراتياً في سقطرى، تسبب بتوقف كل جوانب الحياة في الأرخبيل.



وقال في تصريحات متلفزة في الذكرى الأولى للانقلاب في جزيرة سقطرى، أن المحافظة تمر بمرحلة من الأزمات الإدارية والسياسية والاقتصادية وأزمات المواد الغذائية والوقود.



وأضاف إن سقطرى عاشت عام النكبة جراء الأزمات المعيشية المتلاحقة منذ انقلاب مليشيا الانتقالي.



وأوضح أن الحكومة لاتزال غائبة عن المشهد في سقطرى ولا توجد حتى الآن أي تحركات لها لإنهاء الانقلاب، باستثناء وعود رئاسية بتطبيع الوضع.



وتابع: السلطة المحلية ترفع بشكل مستمر تقارير إلى الرئاسة والحكومة بما يحصل في سقطرى.



وفي التاسع عشر من يونيو من العام 2020م، سيطرت مليشيات الانتقالي بدعم إماراتي على الجزيرة بعد مواجهات دامت عدة أيام مع قوات الجيش.

