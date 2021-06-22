مليشيا الانتقالي تغلق محال تجارية لنادي رياضي في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، الأحد، على إغلاق المحلات التجارية التابعة لنادي الوحدة الرياضي في العاصمة المؤقتة عدن.



واستنكر النادي العدني في بيان على صفحته بالفيس بوك، ما قامت به القوات التابعة للحزام الأمني القطاع الثامن، في مديرية الشيخ عثمان بعدن بإغلاق المحلات المؤجرة في مبنى النادي الواقع في وسط المديرية والكائن أمام مسجد زكو الشهير”.



وطالبت إدارة النادي، سلطات عدن وقوات الانتقالي بالتوضيح حول هذا التصرف "اللا مسؤول والخطير" تجاه قطاع الشباب والرياضة، في خطوة غير مبررة ولا يعرف سببها حتى اللحظة (وفق إعلان النادي).

