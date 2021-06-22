شرطة تعز تعلن استعادة مخطوطات أثرية تعود إلى ما قبل 800 سنة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، اليوم الاثنين، أنها استعادت مخطوطات أثرية منهوبة تعود عمرها إلى أكثر من 800 سنة.

وقالت الشرطة في بيان لها وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، "إن قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي ضبط ٢ من المتهمين الرئيسيين في سرقة المخطوطات من المتحف الوطني".

ولفتت إلى "أن أجهزة الأمن كانت قد توصلت في وقت سابق إلى معلومات حول المتهمان، اللذان يقطنان في أحد أرياف المحافظة وبحوزتهما مخطوطات أثرية يعود عمرها إلى أكثر من 800 سنة، نهبت سابقا عقب الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي على تعز".

وأضافت "أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إيقاع المتهمين في قبضتها إثر عملية استدراج "ناجحة ومحكمة أوصلت المُتَهَمَينِ إلى المدينة رفقة المخطوطات المنهوبة ليتم ضبطهما واستعادة المخطوطات".

وأوضحت "أنه ضُبط مع المتهَمَينِ 5مخطوطات 4 منها باللغة العبرية ومخطوطة باللغة العربية"، لافتا إلى "أن الشرطة تحفظت على المتهمينِ لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة".

وفي مارس الماضي استعادت السلطة المحلية بتعز قطعا أثرية تعود بعضها للدولة الحميرية وأخرى للدولة القتبانية.

ونُهبت كثير من المقتنيات الأثرية خلال فترة الحرب من المتحف الوطني معظمها مازالت مفقودة.

واستعادت الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي أكثر من 27 قطعة أثرية تنوعت ما بين نحاسيات وسيوف وتماثيل ومخطوطات، وفق تصريح سابق لمدير عام الأثار بتعز أحمد جسار لـ"يمن شباب نت".

ومنذ بداية الحرب في 2015، تعرضت المتاحف في تعز (عددها ثلاثة) للنهب، فضلًا عن تعرضها القصف بالأسلحة الثقيلة من قبل مقاتلات التحالف ومليشيات الحوثي، ما أدى إلى تعرض القطع الأثرية للتلف أو الإحراق أو الدفن تحت الأنقاض.

منذ 2016 وحتى أواخر العام الماضي، استعادت السلطات الرسمية في تعز أكثر من 14 ألف قطعة أثرية، بحسب تصريحات مسؤولين محليين.



وتفيد الإحصائيات الرسمية، أنه وخلال الأعوام الثمانية الماضية، بيعت قرابة 100 قطعة أثرية يمنية ‏في مزادات علنية دولية، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والإمارات العربية المتحدة، لقاء مبالغ تقدر بمليون دولار أميركي. بحسب ما كشفه موقع "لايف ساينس" الأمريكي المتخصص في العلوم والآثار، مطلع يونيو ‏‏2019.