مقتل 26 من ميليشيا الحوثي بمعارك بمحافظة مأرب شرقي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أفاد الجيش اليمني الوطني، بمقتل 26 عنصراً من مسلحي ميليشيا الحوثي بمعارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقالت المنطقة العسكرية الثالثة في بيان صحفي "إن رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خاضوا معارك عنيفة ومتواصلة منذ مساء الأحد حتى صباح الإثنين ضد عناصر الميليشيات الانقلابية على امتداد جبهة صرواح غربي محافظة مأرب".

وأضاف البيان، أن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا خلال هذه المعارك المتواصلة "من صد كافة الهجمات الحوثية على مواقعه وإفشالها جميعاً بعد مقتل أكثر من 26 من عناصر الميليشيات وجرح عشرات آخرين بينهم قيادات ميدانية فيما لاذت بقية العناصر بالفرار".

وأوضح البيان، أن مدفعية الجيش شنت بالتزامن مع هذه الهجمات قصفاً مكثفاً، على مواقع وتحصينات وتعزيزات الميليشيات "تمكنت خلالها من تدمير آليتين وسقوط كل من كان عليها من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح".