تدشين مشروع الطاقة الشمسية لعدد من المرافق الخدمية في "العبر"

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن، مدير عام مديرية العبر سالم مبارك بن ملهي الصيعري اليوم، مشروع الطاقة الشمسية للمركز الصحي وثانوية ومدرسة العبر الاساسي بقدرة توليدية (١٤,٤) كيلو وات مقدمة من مجموعة البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS ).

ويهدف المشروع الطارئ للوصول إلى الكهرباء في اليمن الممول بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية الى استعادة إمدادات الكهرباء إلى مرافق الخدمات الحيوية من خلال توريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المناطق الريفية وشبه الحضرية من مراكز صحية ومدارس والمياه.

وأشاد المدير العام لمديرية العبر "بن ملهي" بالتدخلات النوعية في الاستفادة من الطاقة الشمسية البديلة، الذي سيسهم في النهوض بمستوى الخدمات والعمل في هذه المرافق الحيوية.

وثمن دور البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) على تمويل مثل هذه المشاريع التي سيعود نفعها للمواطنين وطلاب المدارس والثانويات للاستمرار في تقديم خدمة أفضل والرفع من حصيلة العملية التعليمية، داعياً المنظمات الى مساندة السلطات المحلية في المناطق الريفية في مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات.

إلى ذلك قدمت كلمات شكر عن المركز الصحي بمديرية العبر وثانوية ومدرسة العبر والوجهاء والشخصيات الاجتماعية للمدير العام لمديرية العبر والمنظمات المانحة التي تسهم في تحسين الخدمات والنهوض بها وتركيب ألواح الطاقة الشمسية للمرافق الخدمية لتقديم خدمة أفضل وعلى مدار الساعة.