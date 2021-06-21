هيئة حماية البيئة تنظم فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتصحر والجفاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، فعالية احتفالية بمناسبة يوم التصحر والجفاف العالمي الذي يُصادف الـ 17 من شهر يونيو من كل عام، تحت شعار "إصلاح النظم الايكولوجية .. الأراضي .. التعافي".



وتطرق مدير إدارة التصحر بالهيئة الدكتور عثمان الحوشبي خلال الفعالية إلى جملة من المواضيع العلمية الهامة المتعلقة بالتصحر شاملة الأسباب والنتائج والحلول، كما قدم ممثل محطة أبحاث الكود للعلوم الزراعية المهندس محسن بازرعة، دراسة حول الأساليب العلمية لحل مشكلة الكثبان الرملية، فيما تحدث مدير الإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية المهندس فاروق طالب، حول ظاهرة التصحر ومؤشراتها حسب تقرير ٢٠٢٠م.

كما ناقشت الفعالية بمشاركة نخبة من المهتمين والمختصين بالمجال البيئي، مجموعة من المشكلات التي تخص التصحر والجفاف وآلية معالجتها في الوطن.