معين عبدالملك يؤكد وقوف الحكومة بكل إمكاناتها في المعركة الوطنية حتى انهاء الانقلاب الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة ومعها الشعب اليمني تقف بكل امكانياتها مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في المعركة الوطنية المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري المدعوم إيرانيا.



وشدد على ان تصاعد الجرائم الإرهابية لمليشيا الحوثي واستهدافها المتكرر للنازحين والمدنيين في مأرب والحديدة وغيرها، ومواصلة الهجمات ضد الاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية لن تمر دون عقاب او محاسبة مهما كلف ذلك من ثمن وان الحكومة لا يمكن لها القبول ببقاء الشعب اليمني رهينة لجرائم وانتهاكات هذه المليشيات الإرهابية.

ولفت رئيس الوزراء، خلال اتصالات هاتفية اجراها مع وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، الى ان حالة الغرور ووهم القوة التي تحاول مليشيا الحوثي تضليل اتباعها بها لن تدوم طويلا، وستتحطم على صخرة الرفض الشعبي الواسع للمشروع الانقلابي الكهنوتي الذي يحاول العودة باليمن الى عهود العزلة والتخلف، وتحويل موطن العروبة الى ساحة لتنفيذ مشاريع ايران الطائفية التدميرية.. منوها بالدعم الاخوي الصادق والمستمر من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في الوقوف الى جانب الشعب اليمني في معركة العرب جميعا دفاعا عن الهوية والانتماء.

وبارك الدكتور معين عبدالملك، الصمود الأسطوري والتضحيات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، الذين يسطرون ملاحم خالدة في الدفاع عن النظام الجمهوري وكرامة المواطنين، على طريق استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب ومشروعه العنصري الى غير رجعة.. ناقلا للجميع تقدير وتحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار رئيس الوزراء الى ان استمرار رفض وتعنت المليشيا الانقلابية واصرارها على مواصلة حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء والآم ومعاناة اليمنيين وارتهانها لاجندة ايران الخارجية، يضع المجتمع الدولي امام الحقيقة التي لطالما اكدت عليها الحكومة ان قرار هذه العصابة لم يعد بيدها، ومتمردة على ارادة شعبها قبل سلطته الشرعية ومن بعدها قرارات المجتمع الدولي الملزمة والصادرة من مجلس الامن.. وشدد على الامم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي اتخاذ اجراءات رادعة ضد ايران التي تصر على اطالة امد الحرب في اليمن بتزويد المليشيات الانقلابية بالاسلحة والصواريخ التي تهدد امن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب احد اهم الممرات التجارية الدولية في العالم.

واستمع رئيس الوزراء من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة الى تقرير حول الأوضاع الميدانية وسير العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، ومعنويات الابطال في استكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب..مؤكدين أن قوات الجيش تواصل العمليات الدفاعية والهجومية وبطرق وأساليب تكتيكية في عدد من الجبهات كبدت العناصر الانقلابية الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.