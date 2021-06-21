الأمانة العامة لرئاسة الوزراء تنعي رئيس دائرة القيادات الإدارية باعبّاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى كافة منتسبيها، رئيس دائرة القيادات الإدارية بالأمانة العامة عبدالمجيد سالم باعبّاد، الذي وافته المنية، أمس الأحد، عقب مسيرة حياة مهنية جسد خلالها أسمى معاني القيادة والوفاء والإخلاص في أداء عمله بكل كفاءة واقتدار.



وقالت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في بيان النعي "يعد الفقيد رحمه الله من خيرة قيادات الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذين كانت لهم بصمات واضحة بعمله منذ إعادة تأسيس وفتح الأمانة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، وكان مشهودا له بالتفاني في أداء واجبه ويحظى باحترام وحب قيادته وكافة زملاءه".

وتقدمت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، بأحر التعازي لأولاد وأسرة الفقيد وكافة أقربائه وكل منتسبي رئاسة الوزراء بهذا المصاب الأليم .. راجية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.