شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري يتحدث حول جرائم الحوثي.. والأوضاع بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

الشحات غريب

تحدث العقيد أحمد مثنى البلعسي أحد قيادات المدفعية بجبهة الضالع عن الأوضاع الخدميه والمستجدات العسكرية في المحافظات اليمنية.



وقال البلعسي في تصريحات خاصة إن الاوضاع الخدمية أوضاع كارثية بحيث لاتوجد الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وغيرها، وكذلك رواتب الموظفين وانهيار العملة مما أدى إلى مضاعفة الاعباء على المواطن وهناك أطراف في الحكومة الشرعية اليمنية جعلت من الخدمات سلاح لابتزاز الناس في مواقفهم السياسية في الجنوب تجاه قضيتهم الجنوبية واستعادة دولتهم الذي قدموا من أجلها التضحيات الجسيمة.

كما تحدث حول استهداف مليشا الحوثي للمساجد وقال إن مليشيا الحوثي تقوم بمهاجمة المساجد ومنع الصلاة فيها تكريسا لنهجها الطائفي وتكريس حكم السلالة وقد عملت على تغيير كل المناهج وتعبئة الاطفال والشباب بفكرها الاثناعشري المتشدد الدخيل على اليمن والذي لم يكن له وجود في اليمن منذو مئات السنين.