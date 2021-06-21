شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري يتحدث عن أهداف التدخلات التركية والايرانية في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

الشحات غريب

تحدث العقيد أحمد مثنى البلعسي أحد قيادات المدفعية بجبهة الضالع عن التدخلات التركية والايرانية واهدافهما في اليمن.



وقال البلعسي في تصريحات خاصة ، تسعى كل من ايران وتركيا إلى استعادة نفوذهما واطماعهما في منطقتنا العربية ومنها اليمن من خلال دعمهم لحركات الاسلام السياسي بشقيها السني والشيعي وتأجيج الصراع الطائفي في المنطقة العربية وزرع الفوضى وتسعى تركيا لايجاد منصة لها على البحر الاحمر وعدن وباب المندب تطل من خلالها على أهم خطوط الملاحة البحرية في باب المندب وقناة السويس من خلال دعمها لجماعة الاخوان المسلمين( حزب الاصلاح اليمني)،

وكذلك تستطيع من خلالها التهيئة لنفوذ مستقبلي في القرن الافريقي حيث يتجه الصراع الاقليمي والدولي الى هناك وكذلك إيران تسعى لفرض نفسها كلاعب اقليمي له وزنه وحضوره في اي ترتيبات مستقبلية في المنطقة ومنها اليمن.