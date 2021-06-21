شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري: اتفاق الرياض يعد مدخل يمكن البناء عليه في ايجاد حلول نهائية للأزمة اليمنية (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

الشحات غريب

◄الأوضاع الخدمية بالمحافظات اليمنية كارثية



◄اتفاق الرياض يعد مدخل يمكن البناء عليه في ايجاد حلول نهائية للأزمة اليمنية

◄مأرب بها أكثر من اثنان مليون نازح مما زاد من مضاعفة الازمة الانسانية

◄المبادرة السعودية للسلام باليمن تسعى إلى حل سياسي للحرب

◄مليشيا الحوثي تقوم بمهاجمة المساجد ومنع الصلاة فيها تكريسا لنهجها الطائفي

◄مليشيا الحوثي أحد أهم أذرع ايران في المنطقة

◄القضية الجنوبية مفتاح الحل ولايمكن إنهاء الازمة اليمنية إلا بها

قال العقيد أحمد مثنى البلعسي أحد قيادات المدفعية بجبهة الضالع بجنوب اليمن، إن الأوضاع الخدمية بالمحافظات اليمنية أوضاع كارثية حيث لاتوجد الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وغيرها.

وأضاف البلعسي في حوار خاص، بأن اتمام اتفاق الرياض وتنفيذ ماتبقى منه يعتبر مدخل يمكن البناء عليه في ايجاد حلول نهائية للأزمة اليمنية.

وإليكم نص الحوار:-

◄كيف خلفت مليشيا الحوثي مأساة انسانية في تعز ومأرب خاصة وفي باقي المحافظات اليمنية؟

المأساة الانسانية باليمن بدأت مع الانقلاب الحوثي ، واسقاط الدولة والاستيلاء على مؤسساتها، فمن خلال السبع السنين عمل الحوثي على ممارسة جرائم ضد الانسانية وحقوق الانسان وانتهاكات في الشمال والجنوب وكان آخرها المأساة الانسانية في مأرب والذي يوجد بها أكثر من اثنان مليون نازح مما زاد من مضاعفة الازمة الانسانية بل في مأرب ارتكبت مليشيا الحوثي جرائم انسانية من خلال استهداف الأحياء المدنية بالصواريخ البالستية كان ضحيتها النساء والاطفال والأدهى من ذلك أن الحوثيين استغلوا الجانب الانساني في الحرب لابتزاز المجتمع الدولي.

◄ماهي أهمية تنفيذ المبادرة السعودية للسلام باليمن؟

تكمن أهمية المبادرة السعودية للسلام باليمن كونها تسعى إلى حل سياسي للحرب في اليمن لتجنيب اليمنيين استمرار الحرب وقدمت بوادر حسن نية من خلال وقف اطلاق النار من جانب واحد ولكن الحوثي لم يستجيب لمبادرة السلام السعودية ولا لأي جهود دولية لحل الأزمه في اليمن وكل يوم يثبت أنه بيدق بيد إيران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة .

◄ماذا عن الأوضاع الخدميه والمستجدات العسكرية في المحافظات اليمنية؟

الاوضاع الخدمية أوضاع كارثية بحيث لاتوجد الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وغيرها، وكذلك رواتب الموظفين وانهيار العملة مما أدى إلى مضاعفة الاعباء على المواطن وهناك أطراف في الحكومة الشرعية اليمنية جعلت من الخدمات سلاح لابتزاز الناس في مواقفهم السياسية في الجنوب تجاه قضيتهم الجنوبية واستعادة دولتهم الذي قدموا من أجلها التضحيات الجسيمة.

◄حدثني حول استهداف مليشا الحوثي للمساجد ؟

مليشيا الحوثي تقوم بمهاجمة المساجد ومنع الصلاة فيها تكريسا لنهجها الطائفي وتكريس حكم السلالة وقد عملت على تغيير كل المناهج وتعبئة الاطفال والشباب بفكرها الاثناعشري المتشدد الدخيل على اليمن والذي لم يكن له وجود في اليمن منذو مئات السنين.

◄ما هي دوافع الهجوم المتكرر من قبل مليشيا الحوثي على مأرب الفترة الاخيره؟

مليشيا الحوثي قامت بهجمات متكررة على مأرب في الآونة الأخيرة بإيعاز من حليفها ايران وذلك لتحقيق نصر عسكري في مارب يعزز من موقف ايران في مفاوضات ملفها النووي مع المجتمع الدولي كذلك تسعى الى اسقاط اخر معقل للشرعية في الشمال ومارب لها مكانة استراتيجية لدى التحالف والعالم بماتمتلك من موقع وثروات.

◄ماهي أوجه التشابة بين مليشيا الحوثي وايران ؟

مليشيا الحوثي أحد أذرع ايران في المنطقة وهو أهم الأذرع لايران من خلاله يقوم بالعبث بأمن واستقرار المملكة واستهداف اهم المنشآت الحيوية للملكة والاقتصاد العالمي وتسعى لايجاد حزب الله آخر في الحدود الجنوبية للملكة.

◄ماهي سبل احلال السلام في اليمن ومخرج الازمة وايهما اقرب للحل الحلول السياسية ام العسكرية؟

سبل احلال السلام في اليمن هو جلوس جميع الأطراف اليمنية الفاعلة في الساحة وبدون استثناء على طاولة الحوار لايجاد حل لجميع القضايا وأولها القضية الجنوبية بأعتبارها مفتاح الحل ولايمكن انهاء الازمة اليمنية واستقرار المنطقة الا بحل القضية الجنوبية حلا عادلا ومن وجهة نظري حل الدولتين هو الحل الوحيد لانهاء الحرب في اليمن واعادة الامن والاستقرار لليمن وللمنطقة والحل السياسي هو الافضل وهو مايسعى اليه العالم والتحالف ولن تكون الحلول العسكرية مجدية اطلاقا

◄كيف أفشلت مليشيا الحوثي مهمة المبعوث الاممي مارتن غريفت كسابقيه ؟

مليشيا الحوثي أفشلت المبعوث الاممي مارتن جريفت وقبله اسماعيل ولد الشيخ من خلال تعنتها ورفضها لاي مساع دولية لايجاد حل ونسف جهود السلام الدولية وتسعى لاطالة الحرب في اليمن خدمة لاجندة ايران في المنطقة ولن يستطيع الحوثي الموافقة على اي حلول قبل موافقة ايران عليها كذلك لم يكن المجتمع الدولي ولامم المتحده حازما في مواقفة تجاه التعنت الحوثي بل احيانا تبدو مواقف المجتمع الدولي متواطئة مع الحوثيين

كذلك القرار ٢٢١٦ لم يعد مجديا للحل والتمسك به يؤدي الى اطالة الحرب عدة سنوات وعلى المجتمع الدولي اصدار قرار جديد يتم من خلاله اشراك كل الاطراف الفاعلة على الارض لإيجاد حلول للازمة اليمنية.

◄ماهي تأثير اتمام اتفاق الرياض وخاصة المعارك وحل الازمة اليمنية بشكل عام؟

اتمام اتفاق الرياض وتنفيذ ماتبقى منه يعتبر مدخل يمكن البناء عليه في ايجاد حلول نهائية للازمة اليمنية

ولكن هناك أطراف في الشرعية اليمنية لاتريد اتمام اتفاق الرياض وتعمل على تعقيد الأزمة اكثر واكثر.

◄كيف ترى وضع القضية الجنوبية ؟

المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره الحامل السياسي للقضية الجنوبية وصاحب التفويض الشعبي من الشعب الجنوبي استطاع ايصال القضية الجنوبية الى المحافل الدولية والاقليمية وصارت القضية الجنوبية حاضرة بقوة في الاقليم والعالم واستطاع المجلس الانتقالي والجيش الجنوبي فرض واقع جديد على الارض لايستطيع تجاوزه احد في اي حلول قادمة للازمة اليمنية والقضية الجنوبية.

◄ماذا عن التدخلات التركية والايرانية واهدافهما في اليمن؟

تسعى كل من ايران وتركيا إلى استعادة نفوذهما واطماعهما في منطقتنا العربية ومنها اليمن من خلال دعمهم لحركات الاسلام السياسي بشقيها السني والشيعي وتأجيج الصراع الطائفي في المنطقة العربية وزرع الفوضى وتسعى تركيا لايجاد منصة لها على البحر الاحمر وعدن وباب المندب تطل من خلالها على أهم خطوط الملاحة البحرية في باب المندب وقناة السويس من خلال دعمها لجماعة الاخوان المسلمين( حزب الاصلاح اليمني)، وكذلك تستطيع من خلالها التهيئة لنفوذ مستقبلي في القرن الافريقي حيث يتجه الصراع الاقليمي والدولي الى هناك وكذلك إيران تسعى لفرض نفسها كلاعب اقليمي له وزنه وحضوره في اي ترتيبات مستقبلية في المنطقة ومنها اليمن.