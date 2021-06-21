مناقشة أوضاع مركز بحوث الثروة الحيوانية وجهود تأهيله وتفعيل نشاطه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام المركز الوطني لبحوث الثروة الحيوانية الدكتور عمر لرضي، أوضاع المركز وجهود تأهيله وتفعيل نشاطه، كونه يعد المركز الوحيد المتخصص في بحوث الثروة الحيوانية على مستوى المحافظات.

