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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة أوضاع مركز بحوث الثروة الحيوانية وجهود تأهيله وتفعيل نشاطه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام المركز الوطني لبحوث الثروة الحيوانية الدكتور عمر لرضي، أوضاع المركز وجهود تأهيله وتفعيل نشاطه، كونه يعد المركز الوحيد المتخصص في بحوث الثروة الحيوانية على مستوى المحافظات.
وأكد الوزير السقطري، حرص الوزارة على دعم المركز لتفعيل أنشطته البحثية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتغطية احتياجاته من الكوادر البحثية المتخصصة .. مثمناً جهود قيادة المركز في الحفاظ على مقدراته ومقتنياته.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع تنمية الإنتاج عبدالملك ناجي والمدير الفني بالمركز سعاد علي محمد.