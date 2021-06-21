الوزير السقطري يناقش امكانية تمويل وتنفيذ عشرة مشاتل بمديريات يافع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواءسالم السقطري، اليوم، مع المدير التنفيذي لمؤسسة يافع للتنمية خالد الحصيني، إمكانية تمويل وتنفيذ عشرة مشاتل لزراعة والاكثار من البن في مديريات يافع .



وفي اللقاء، أشاد الوزير السقطري، بجهود مؤسسة يافع للتنمية ودعمها المستمر للقطاع الزراعي والتي من شأنها إعادة تأهيل القطاع الزراعي خصوصا، فيما يتعلق بزراعة شتلات البن، بما يعزز من قيمة الانتاج وجودته وتحسين معيشة المزارعين ويوفر فرص العمل المدرة للدخل.. مؤكداً حرص الوزارة على التعاون والشراكة مع المؤسسات الداعمة والعاملة في القطاع الزراعي وبما يكفل من ترشيد الدعم ويحدد خارطة الاحتياجات والاستجابة الملحة.

من جانبه استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة يافع للتنمية، نشاط المؤسسة ومساهمتها الفاعلة في تطوير القطاع الزراعي وتقديم الخدمات للمزارعين واحتياجات المؤسسة وسبل تطويرها ودعمها.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية أحمد الزامكي ووكيل الوزارة لقطاع تنمية الانتاج عبدالملك ناجي ومدير مكتب الوزير الدكتور مساعد القطيبي ومدير مكتب المؤسسة بعدن حسن المرفدي ومدير الدراسات في المركز المهندس جمال حلبوب.