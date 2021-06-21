الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

اجتماع بعدن يناقش ترتيبات حملة مساندة التحصين ضد كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بعدن يناقش ترتيبات حملة مساندة التحصين ضد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الترتيبات الخاصة بالحملة المجتمعية المساهمة في الجولة الثانية لحملة التحصين ضد مرض (كوفيد-19).

واستعرض الاجتماع الذي ضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية ومدير إدارة صحة الموانئ والمحاجر الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جمال الماس، آلية المبادرات الشبابية الخاصة بتوسيع التوعية والتثقيف الصحي لتشمل اكبر عدد من شرائح المجتمع.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا