شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بعدن يناقش ترتيبات حملة مساندة التحصين ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الترتيبات الخاصة بالحملة المجتمعية المساهمة في الجولة الثانية لحملة التحصين ضد مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



واستعرض الاجتماع الذي ضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية ومدير إدارة صحة الموانئ والمحاجر الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جمال الماس، آلية المبادرات الشبابية الخاصة بتوسيع التوعية والتثقيف الصحي لتشمل اكبر عدد من شرائح المجتمع.