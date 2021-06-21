لجنة إجلاء العالقين في الهند تناقش استعدادات بدء عملية إجلائهم إلى عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الإشرافية لإجلاء المواطنين اليمنيين العالقين في الهند، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء عزيز ناشر، الاستعدادات والترتيبات اللازمة لتنفيذ عملية إجلاء العالقين وفقا للآلية المقرة من قِبل اللجنة العليا للطوارئ بشأن فيروس كورونا.



وجرى خلال الاجتماع بمشاركة وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، ومساعد مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس وليد العباسي وعدد من مدراء وممثلي المكاتب الخدمية ذات الصلة بإجلاء المواطنين العالقين في الهند، التطرق إلى جهود تخصيص رحلة جوية لنقلهم من الهند إلى مطار عدن الدولي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية منذ لحظة وصول العالقين، ومن ثم نقلهم إلى المحجر الصحي المحدد لاستقبالهم، وإجراء المسحة الطبية للتحقق من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا ومتابعة أحوالهم الصحية حتى استكمال مدة الحجر.

وقدم المشاركون في الاجتماع، جملة من المقترحات والملاحظات التي من شأنها الإسهام في إنجاح عملية إجلاء المواطنين اليمنيين العالقين في الهند بسبب فيروس كورونا، وتم استيعاب تلك المقترحات والملاحظات وإعدادها في مصفوفة متكاملة تمهيدا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، من أجل الإطلاع عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وإقرارها والبدء بعملية الإجلاء.