خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا الحوثية في جبهتي الكسارة والمشجح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأثنين، خسائر بشرية ومادية كبيرة، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهتي الكسارة والمشجح غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش أحبطوا محاولتي تسلل نفذتها مجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية في جبهتي الكسارة والمشجح".. مؤكداً سقوط العديد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح وأسير.

وأضاف المصدر" أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات العدو على امتداد الجبهة وأعطبت عدداً من الأطقم وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيا".

وبالتزامن، دمر طيران تحالف دعم الشرعية طقمين كانا يحملان تعزيزات معادية ومصرع جميع من كانوا على متنهما، فيما استهدف بغارات أخرى تجمعات المليشيا الإيرانية غرب مارب وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.