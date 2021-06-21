شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يكبّد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة بجبهة صرواح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كبدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأثنين، مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر كبيرة في جبهة صراوح غرب محافظة مارب.



وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش استدرجوا مجاميع من المليشيا إلى إحدى الشعاب في جبهة صرواح، قبل أن يباشروها بالنيران من جميع الاتجاهات..مؤكداً سقوط غالبية تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار..مشيراً الى أن مدفعية الجيش دمّرت طقمين أثناء محاولتهما تعزيز المليشيا وفك الحصار عنها ومصرع جميع من كانوا على متنهما.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية مواقع وتحركات المليشيا الإيرانية غرب صرواح وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.