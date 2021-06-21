بدء دورة تدريبية في شبوة حول الإكتشاف المبكر للإعاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة عتق محافظة شبوة، اليوم، دورة تدريبية حول الإكتشاف المبكر للإعاقة والتي ينظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.



وتهدف الدورة على مدى ستة أيام، إكساب 20 متدرباً من الكوادر الصحية العاملة في مجال الرعاية الصحية الأولية بمديريات المحافظة، عدد من المعارف والمهارات العلمية والعملية اللازمة في مجال الإكتشاف المبكر للإعاقة لدى الأطفال والحيلولة دون إصابتهم بها.

و أكد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الصحية في مختلف الجوانب وفي مقدمتها الإكتشاف المبكر للإعاقة لدى الأطفال والترصد الوبائي والتوعية والتثقيف الصحي حول الإعاقة وذلك للتخفيف من معاناة ذوي الإعاقة، وحث المتدربين على ضرورة الاستفادة من المعارف والخبرات النظرية والتطبيقية خلال الدورة.

من جانبه أشاد نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي ناصر،بالدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا بالقطاع الصحي في شبوة وفي مقدمتها جوانب التدريب والتأهيل.