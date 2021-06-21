مكتب الزراعة والري بالمهرة  يبدأ أعمال الحراثة في مديرية حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة أعمال الحراثة في مديرية حوف بالتزامن مع قرب بدء موسم الخريف.



وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة مكتب الزراعة والري بالمحافظة وتنفيذأ لتوجيهات المدير العام المهندس سعيد علي القميري تلبية لطلب مدير مكتب الزراعة والري بالمديرية والمزارعين وحرص من مدير عام المكتب لتقديم كافة الخدمات للمزارعين بشكل عام للنهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة.

وسيبدأ المزارعون بمديرية حوف بالزراعة اعتبارا من الشهر القادم مع بداية الخريف في زراعة محاصيل الذرة واللوبيا ( الدجر ) وغيرها.