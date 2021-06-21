وزير الصحة يضع حجر الأساس لمشروع ترميم وتأهيل مستشفى حصوين الريفي بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، حجر الأساس لمشروع ترميم وتأهيل مستشفى حصوين الريفي بمحافظة المهرة "المرحلة الثانية".



واكد بحيبح، اهتمام وزارة الصحة بدعم المستشفيات والمرافق الصحية بالمعدات والأجهزة اللازمة..مشيراً إلى أن تحسين الخدمات الصحية في مديرية حصوين خاصة والمحافظة عامة ستكون ضمن أولويات الوزارة..مثمناً دور السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها بالقطاع الصحي.

كما تفقد وزير الصحة ومعه مدير عام مكتب الصحة بمحافظة المهرة عوض مبارك، ومدير عام مديرية حصوين ياسر الاسد، سير العمل في مستشفى حصوين الريفي وخدماته المقدمة.. مطلعا على واقع الخدمات الصحية بالمديرية والتعرف عن كثب على احتياجات القطاع الصحي.