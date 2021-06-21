السفير الدعيس يناقش مع اليونيسكو خطة التعليم الانتقالي في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش سفير اليمن لدى لبنان عبد الله الدعيس، اليوم، مع المدير الإقليمي لليونيسكو كوستانزا فارينا، ما تم إنجازه من خطة التعليم الانتقالي المقدم من وزارة التربية والتعليم لليونيسكو في العام 2019 من أجل دعم الخطة بالتنسيق مع عدد من المنظمات المانحة.



واكد السفير الدعيس، على اهمية استمرار التنسيق وحشد الدعم لقطاع التعليم في بلادنا..مثمناً دور المدير السابق لليونيسكو الدكتور حمد الهمامي.

كما استعرض الدعيس، مستجدات الأوضاع في بلادنا والجهود الأممية الرامية لإحلال السلام ..مشيراً إلى تعنت مليشيا الحوثي وسعيها لإفشال مساعي السلام وتصعيدها المتواصل في مأرب التي تأوي أكثر من 2 مليون نازح.

من جانبها، اكدت المديرة الإقليمية لليونيسكو، اهتمامها باستمرار دعم القطاع التربوي في اليمن.. مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الوزارة المختصة والمنظمات ذات العلاقة لتقييم ما تم إنجازه في السابق وموافاة المنظمات المانحة بالمشاريع المستحقة للدعم في هذا الإطار.

وتتضمن خطة التعليم الانتقالي، إعادة ترميم المدارس المتضررة ودعم طباعة الكتاب المدرسي وفقاً لمنهج 2014 وتوفير حوافز نقدية للمعلمين وعددهم أكثر من 166000 معلم في كافة المناطق اليمنية وفقاً لكشوفات المرتبات 2014.