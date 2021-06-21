السفير الزنداني يفتتح حلقة نقاش لممثلي الجالية اليمنية حول القوانين الجديدة للاستثمار في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور شائع محسن الزنداني، حرص السفارة اليمنية على توعية أبناء الجالية اليمنية في المملكة، بأهمية الاستفادة من مزايا القوانين السعودية الجديدة في مجال الاستثمار والتي تتماشي مع رؤية المملكة 2030.



وأشار السفير الزنداني، في حلقة النقاش التي عقدت، اليوم، في مبنى السفارة بالرياض، بمشاركة ممثلين وأعيان عن الجالية اليمنية في عدد من مناطق المملكة، ورجال أعمال يمنيين، مع مشاركة افتراضية لعدد من القيادة المختصة في وزارتي التجارة والاستثمار في المملكة، إلى أن الجالية اليمنية تقع ضمن الجاليات الكبيرة المستفيدة من هذه الاجراءات والتي تسعى لحماية رؤوس الأموال الأجنبية وتمكينها من العمل التجاري والاستثماري بصورة قانونية وصحيحة وتجنبها الوقوع في المحظورات القانونية.

من جهته قال وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء رئيس الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر في المملكة عايض الغوينم "إن العلاقة بين اليمن والمملكة متجذرة بحكم الجوار والتاريخ وصلات القرابة وأن قيادة المملكة تسعى للحفاظ على تماسك هذه العلاقة وتطويرها"..مشيراً الى انه يمكن للمتقدمين التخاطب مع أي فرع لوزارة التجارة المنتشرة في عموم مناطق المملكة والمقدرة بـ60 فرع.

فيما أكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، أن التواصل مع قيادة السفارة اليمنية سيستمر، من أجل تحفيز أبناء الجالية اليمنية للانخراط بعمل تجاري واستثماري بصورة قانونية..مؤكدا أن بيانات الافصاح تظل سرية لا يمكن نقلها أو تداولها مع أي جهة أخرى، سواء كان اسم مقدم الطلب أو اسم المنشأة أو السجل التجاري أو التراخيص والمتحصلات المالية.

وتضمنت حلقة النقاش، الاجابة عن أسئلة المشاركين من ممثلي الجالية اليمنية، والتي تولى الاجابة عنها القيادات المختصة في المملكة، وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء رئيس الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر في المملكة عايض الغوينم، والمدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، والمدير التنفيذي لعمليا واستشارات التراخيص بوزارة الاستثمار رياض أبا الخيل، والمدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمركز الإقامة المميزة أمل الشهري.

حضر حلقة النقاش القنصل العام السفير محمد قاسم، والمستشار التجاري حميد مجلي والمستشار الإعلامي عارف أبوحاتم، وصالح الشعيراء المستشار في السفارة.