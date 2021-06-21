الحوثري يلتقي مسؤولي منظمة شركاء اليمن بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى الدكتور عبدالباقي علي الحوثري المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت بمكتبه بمسؤول المنح بمنظمة شركاء اليمن الأستاذ عاطف الهمداني لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في إطار الاهتمام بالجانب التعليمي والعملي .



حيث رحب الحوثري بالحضور معرضا لهم مجمل الأعمال التي ينفذها مكتب وزارة التعليم الفني واهم النشاطات والدورات التدريبية عن طريق منظمات المجتمع المدني والداعمة لتطوير القطاع التعليمي وتلبيه احتياجاته .

بعد ذلك عرف الدكتور الحوثري منظمة شركاء اليمن بمهام مكتب التعليم الفني و بالمعاهد المهنية والتقنية التابعة له بمدينة المكلا والأقسام التخصصية المختلفة و الحديثة وما تشمله من دورات تدريبية شاملة للطلاب والطالبات وكذا الأعمال والانجازات التي نفذت خلال الأعوام الماضية و العام الحالي ، شاكراً بذلك المنظمة في الإهتمام وتطوير الجهات التعليمية المختلفة بشتى الجوانب المتعلقة بها .

حضر اللقاء المهندس عارف غانم مدير إدارة سوق العمل والقطاع الخاص بمكتب الوزارة والأستاذ شادي محمد بوعسكر مدير إدارة الإعلام بالمكتب و الأستاذ براهيم مشقاص مساعد البرامج بمنظمة شركاء اليمن والأستاذ فادي بافضل رئيس مؤسسة قلم للإبداع.