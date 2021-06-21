عبدون: العملية التعليمية بحضرموت شهدت استقراراً ونموذجية في شتى المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأستاذ جمال سالم عبدون إلى أن العطاء التربوي والتعليمي الذي شهدته وتشهده الرقعة الجغرافية الحضرمية أثمر ويثمر في تحقيق الإنجازات التربوية والتعليمية.



مضيفاً خلال كلمته في اللقاء الموسع الذي عقد صباح اليوم الاثنين الموافق الواحد والعشرين من يونيو بقاعة الاحتفالات الكبرى وضم قيادات العمل التربوي والتعليمي والمشرفين على سير العملية الاختبارية النهائية لشهادة الثانوية العامة بحضور مديري الإدارات المدرسية بالمحافظة والمديريات والذي خصص لمناقشة عدد من القضايا التربوية والتعليمية لاسيما ما يعتمل في الميدان في العملية الاختبارية إلى أن القطاع التربوي والتعليمي بحضرموت عموماً في تطور ملموس في المجالات شتى من البنية التحتية وتوفير الكادر التعليمي خير دليل وبرهان على استقرار العملية التربوية والتعليمية على مستوى المدن والقرى والمناطق النائية بالمحافظة والمديريات .

مشيراً الى أن المتعاقدين بالقطاع التربوي والتعليمي يحضون باهتمام كامل من قبل قيادتي السلطة المحلية بالمحافظة العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة في ظل الدعم المتواصل والسخي الذي يقدمه المحافظ البحسني , لافتاً إلى أن المعلم يعد أهم مفصل من مفاصل العملية التربوية والتعليمية وحجر الزاوية لتطور ورقي الأداء والمخرجات في كل المراحل التعليمية ,

واستعرض الوكيل عبدون بالأرقام في كلمته أن عملية التعاقد للخريجين بدأت في شهر أكتوبر من عام 2016م وتم ترشيح جميع المتعاقدين من قبل مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بحضرموت , وبعد خمس سنوات من بدئ استيعاب المتعاقدين والذي بلغ عددهم الى شهر مايو 2021م ( 11814) متعاقد ومتعاقدة , موضحاً أن المتعاقدين حظوا بعناية ومتابعة خاصة , وتم منحهم التأمين الذي تكفلت به السلطة المحلية بدفع المبلغ إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث يتم توريد لهم شيك شهري بمبلغ ( 75,068,160) ريال , وأضاف الوكيل عبدون أنه وخلال شهر يناير من عام 2019م وافقت السلطة المحلية على صرف بدل 30% أسوة بالموظفين حيث يتم صرف لهم مبلغ وقدره ( 111,051,600) إضافة إلى قيام السلطة المحلية أيضاً بدفع علاوة للحاصلين على المؤهلات علمية من المتعاقدين حاملي شهادة البكالوريوس بمبلغ ( 10.000) ومبلغ ( 5,000) لحملة الدبلوم ليبلغ إجمالي المبلغ ( 51,205,00) ,

وأكد الوكيل عبدون إلى أن السلطة المحلية تدفع وما قدره ( 9,660,000) مقابل بدل المواصلات للمتعاقدين المنقولين إلى المناطق النائية والريفية المقرة ضمن هيكلة النقل .

مختتما كلمته في اللقاء الى تقديم الشكر والثناء لكل فرد من منتسبي الحقل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات على ما يبذلونه في الميدان في مواصلة مسيرة النجاحات والعطاء المستمر للعملية التربوية والتعليمية في ختام هذا العام الدراسي 2020/2021 .

بعد ذلك تم استعراض عدد من التقارير عن طبيعة سير الأجواء في العملية الاختبارية لإنهاء المرحلة الثانوية ومارافقتها من جهود فنية وإدارية وتوفر لامكانيات نوعية في شتى المجالات الطبية والخدماتية التي تقدم للطلاب والطالبات والقائمين على المراكز الاختبارية من قبل مديري إدارات التربية والتعليم ورؤساء المراكز الاختبارية , متطرقين الى بعض من الأفكار والمقترحات التي أسهمت في أجواء الاستقرار النوعي بالمراكز الاختيارية كما تحدث أيضا في اللقاء الموسع عدد من المتعاقدين بالسلك التربوي .معبرين عن امتنانهم وشكرهم الجزيل للجهود والمساعي التي تبذل من قبل قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ممثلةً بالوكيل عبدون وراعي التعليم الأول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .مؤكدين على استمرارهم لتادية هذه الرسالة التربوية والتعليمية النبيلة إتجاه أجيال المستقبل