مدير أمن وادي وصحراء حضرموت يكرم إدارة وجنود أمن مديرية سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

كرم المدير العام للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك أحمد العوبثاني اليوم في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت إدارة وجنود الأمن والشرطة بمديرية سيئون لتثبيتها دعائم الأمن والاستقرار في المدينة، وضبط الخارجين عن القانون وإحالتهم للتحقيق والنيابة العامة.



جاء ذلك أثناء زيارة تفقدية للعميد العوبثاني إلى مقر المديرية للإطلاع على الخدمات التي يقدمها للمواطنين وسير عمله بشكل منتظم واستقبال معاملاتهم على مدار الساعة.

واستمع المدير العام للأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء من مدير أمن المديرية المقدم ركن رياض جابر العجماء على إجمالي البلاغات الواردة التي وصلت للمديرية من المواطنين وطرق التعامل معها خلال الفترة الماضية، إلى جانب القيام بحملات أمنية متعدده لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وحيا العميد العوبثاني جهود أمن سيئون والجنود، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد للقضاء على الاختلالات وبسط الأمن بشكل كلي على المديرية، حاثاً إياهم على التعاون مع المواطنين بشكل مستمر حتى بسط هيبة الدولة وفرض النظام والقانون، مشدداً على التعاون ونبذ العنصرية والتعايش مع جميع أفراد المجتمع دون استثناء.