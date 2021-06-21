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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التعليم العالي يشكل لجنة لتقييم ودراسة برامج الدبلومات في الجامعات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021
الخليج 365 - متابعات
اصدر الدكتور خالد أحمد الوصابي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة وزارية لتقييم ودراسة برامج الدبلومات في الجامعات الحكومية.
وتشكلت اللجنة من الاخوة التالية أسمائهم :-
١-أ.د.عادل عبدالمجيد العبادي رئيساً
٢- د. أحمد عبدالسلام مهيوب عضوأ
٣ - أ. مصطفى محمد الشعبي عضواً
٤- د. شعاع مهدي الهدار عضواً
٥- د جميل عبدالواحد قائد عضواً
٦- م. عصام عبده علي عضواً
وقد باشرت اللجنة مهامها وتعمل على دراسة برامج الدبلومات في الجامعات الحكومية اليمنية ومقارنتها بمثيلاتها في المعاهد الفنية وكليات المجتمع.