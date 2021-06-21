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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يطلع على آلية توزيع 6 آلاف لتر من مادة الديزل لعدد من المساجد بالمديريات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021
الخليج 365 - سيئون
اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ، اليوم، على الية توزيع ستة آلاف لتر من مادة الديزل للمساجد بالمديريات ، مقدمة من مكتب الأوقاف والارشاد بوادي حضرموت والصحراء ، وذلك انطلاقا من مهام المكتب في عمارة المساجد والاهتمام بها وتوفير احتياجاتها .
وتعرف وكيل المحافظة من مدير عام المكتب محمد فؤاد بلفاس على آلية التوزيع لتلك المساجد المستهدفة بمديريات سيئون وتريم وشبام والقطن وحورة التي تقع نظارتها مباشرة تحت إشراف مكتب الوزارة ، والكمية الخاصة بكل مديرية وفقا لمعايير محددة .
وأكد الوكيل الكثيري دعم السلطة المحلية للمكتب بما يمكنه من الاضطلاع بدوره في توفير الخدمات لدور العبادة لتقوم بدورها في الإرشاد والتوعية .