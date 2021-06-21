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الكثيري يطلع على آلية توزيع 6 آلاف لتر من مادة الديزل لعدد من المساجد بالمديريات

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ، اليوم، على الية توزيع ستة آلاف لتر من مادة الديزل للمساجد بالمديريات ، مقدمة من مكتب الأوقاف والارشاد بوادي حضرموت والصحراء ، وذلك انطلاقا من مهام المكتب في عمارة المساجد والاهتمام بها وتوفير احتياجاتها .

 

وتعرف وكيل المحافظة من مدير عام المكتب محمد فؤاد بلفاس على آلية التوزيع لتلك المساجد المستهدفة بمديريات سيئون وتريم وشبام والقطن وحورة التي تقع نظارتها مباشرة تحت إشراف مكتب الوزارة ، والكمية الخاصة بكل مديرية وفقا لمعايير محددة .

 

وأكد الوكيل الكثيري دعم السلطة المحلية للمكتب بما يمكنه من الاضطلاع بدوره في توفير الخدمات لدور العبادة لتقوم بدورها في الإرشاد والتوعية .

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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