شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من الحوثيين بكمين للجيش الوطني في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، الأحد، بكمين محكم نفذه الجيش الوطني ، في أطراف محافظة مأرب.



وبحسب ما ذكر موقع "سبتمرنت" الإخباري اليمني، استدرجت قوات الجيش الوطني اليمني مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، في جبهة محزام ماس في الأطراف الشمالية الغربية للمحافظة، وباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

كما أسفر الكمين عن تدمير عربات وأسلحة تابعة للميليشيا الحوثية المتمردة.