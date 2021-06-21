مأرب.. خسائر فادحة للميليشيات الحوثية في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الأحد، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران الجيش الوطني ، وغارات تحالف دعم الشرعية، في أطراف محافظة مأرب.



وذكر قائد جبهة جبل مراد العميد ركن حسين الحليسي، أن الجيش اليمني استهدف، صباح الأحد، مجاميع لميليشيا الحوثي، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبل قريضة ومنطقة حيد آل أحمد، في مديرية رحبة، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري اليمني.

وأكد أن الاستهداف أسفر عن مصرع وجرح عدداً من عناصر الميليشيا، لافتاً إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية، تعزيزات الميليشيا الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات، ودمرتها.

وفي جبهة الكسارة، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية مكثفة، مواقع وتجمعات الميليشيا الإرهابية في مواقع متفرقة في الجبهة.

وأسفرت الغارات عن تكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في العدد والعدة.