شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بالمكلا يناقش آليات تحسين الأداء والعمل في مؤسسة الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عقد بمدينة المكلا محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس امين بارزيق، آليات تحسين الاداء والجودة بالعمل في مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت



وأطلع الوكيل بارزيق خلال الاجتماع الذي ضم القائم بأعمال المدير العام لمؤسسة الكهرباء المهندس طلال الحبشي ، ونائبة وعدد من مدراء الدوائر وموظفي المؤسسة الكهربا، على نشاط العمل بالمؤسسة ووضع الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة التي يعاني منها المواطنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي..مشدداً على إدارة مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت تفعيل دور الرقابة بالمؤسسة ، وتحسين عمل قسم الطوارئ بشكل أفضل.