وكيل حضرموت يضع حجر الأساس لمشاريع تعليمية بمديريتي سيئون والقطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ، حجر الأساس لمشروع انشاء وتجهيز مدرسة حمد عبدالله الجوعان بمنطقة شحوح بمديرية سيئون ، التي تنفذها مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والاغاثية ، بتمويل جمعية الهلال الأحمر الكويتي .



واستمع الوكيل الكثيري بحضور مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم، الى شرح واف حول المشروع الذي يقع على مساحة 788.6 متر مربع ، ويضمن بناء 8 فصول دراسية وملحقاتها وغرفة للإدارة وغرفة للمدرسين وساحة عامة وملعب رياضي .

وفي سياق متصل وضع وكيل المحافظة عصام الكثيري ومعه مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب، حجر الأساس لمشروعي بناء 12 فصل دراسي مع ملحقاتها بثانوية الثواب ، وبناء 3 فصول مع ملحقاتها بثانوية الخنساء للبنات بمديرية القطن ، بتمويل مؤسسة الثواب الخيرية.

وأشاد الوكيل الكثيري بالدعم الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة وكافة المنظمات المحلية والدولية بمشاريع مستدامة الأثر في ظل الظروف التي تشهدها البلاد ، مبديا استعداد السلطة المحلية بالتعاون مع كل الشركاء لما فيه تنمية المحافظة .

الى ذلك، دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ، الامتحانات النهائية للعام الجامعي 2020 – 2021م بجامعة سيئون.

واستمع وكيل المحافظة أثناء جولته في قاعات الامتحانات بكلية الحقوق والعلوم الانسانية الى شرح واف من عميد الكلية الدكتور مكسيم السباعي بأن المتقدمين للامتحانات في الكلية يبلغ عددهم 230 طالب وطالبة ، موزعين على أربعة تخصصات قانون ، والدراسات الاسلامية ، واللغة العربية ، واللغة الانجليزية.