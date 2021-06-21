الوكيل الكثيري يطلع على سير العمل في مشروع مستشفى القطن العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري على سير العمل الجاري في مشروع مبنى مستشفى القطن العام الجديد ، البالغ كلفته الاجمالية مليون و517 ألف و772 دولار بتمويل من حصة وادي حضرموت من نسبة المحافظة من مبيعات النفط .



وتعرف وكيل المحافظة من مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب والجهة المنفذة للمشروع، على نسبة الانجاز البالغة 75 في المائة في المشروع الاستراتيجي الذي يقع على مساحة ألفين و275 متر مربع ، ويتضمن مبنى مكون من دورين وبدروم يحتوي على ستة أقسام هي الطوارئ العامة الشاملة والعيادات الخارجية وقسم الطوارئ التوليدية الشاملة والعمليات والترقيد والأشعة .

وشدد الوكيل الكثيري، على مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية لإنجازه وفقا للفترة الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة..منوهاً بأن المشروع سيعمل على توفير بنية تحتية حديثة لمستشفى القطن العام بكافة أقسامها ، والرفع من مستوى وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وفي سياق آخر قام وكيل المحافظة عصام الكثيري ومعه مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب بزيارة الى محكمة القطن الابتدائية..مستمعاً من رئيس المحكمة القاضي سامي الكثيري الى شرح عن طبيعة سير العمل والصعوبات التي تواجههم.