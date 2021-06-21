الكثيري يطلع على سير العمل الجاري في مشروع مستشفى القطن العام الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ، امس، على سير العمل الجاري في مشروع مبنى مستشفى القطن العام الجديد ، البالغ كلفته الاجمالية مليون و517 ألف و772 دولار بتمويل من حصة وادي حضرموت من نسبة المحافظة من مبيعات النفط .

وتعرف وكيل المحافظة من مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب والجهة المنفذة على نسبة الانجاز البالغة 75 في المائة في المشروع الاستراتيجي الذي يقع على مساحة ألفين و275 متر مربع ، ويتضمن مبنى مكون من دورين وبدروم يحتوي على ستة أقسام هي الطوارئ العامة الشاملة والعيادات الخارجية وقسم الطوارئ التوليدية الشاملة والعمليات والترقيد والأشعة .

وشدد الوكيل الكثيري على مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية لإنجازه وفقا للفترة الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة ، منوها بأن المشروع سيعمل على توفير بنية تحتية حديثة لمستشفى القطن العام بكافة أقسامها ، والرفع من مستوى وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وفي سياق آخر قام وكيل المحافظة عصام الكثيري ومعه مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب بزيارة الى محكمة القطن الابتدائية ، مستمعا من رئيس المحكمة القاضي سامي الكثيري الى شرح عن طبيعة سير العمل والصعوبات التي تواجههم ، وأهم الاحتياجات الضرورية التي تتطلب تدخل قيادة السلطة المحلية