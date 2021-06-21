الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة تضبط معملاً لتعبئة وتغليف وتكرير المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة ، امس، معملاً متكاملا خاص بتكرير وتغليف وتعبئة المواد المخدرة بأحد المنازل بمدينة الغيضة يسكنه أحد تجار الموت تم ضبطه متلبساً بجريمته من قبل رجال البحث الجنائي بحضور النيابة العامة.



وقد أمرت النيابة العامة بتحرير محضر ضبط والتحفظ على المضبوطات وتحريزها وفتح محاضر جمع الاستدلالات في مواجه المدعو (ع.ا.ا).

وتعتبر هذه العملية الاولى من نوعها التي ينفذها رجال البحث الجنائي بالمحافظة في ضبط معمل لتعبئة وتغليف المخدرات.

وأشار نائب مدير الأمن - مدير البحث الجنائي العقيد الركن أحمد علي رعفيت إلى أن عملية الضبط جاءت بعد بحث وتحري واسع قام بها رجال البحث الجنائي لرصد ومتابعة تجار ومروجي المخدرات أفضت إلى تحديد مكان المعمل، منوها بأنه تم إشعار النيابة.

واكد رعفيت أن الجميع أمام القانون سواء وسيتم ضبط كل مجرم مروجاً كان أو تاجراً أو متعاطٍ لهذه الآفة الخطيرة مهما كان.

فيما أشاد مدير عام الأمن والشرطة بالمحافطة العميد مفتي سهيل صمودة بهذه العملية النوعية التي جاءت امتدادا للنجاحات التي تحققها الأجهزة الامنية بدعم وإشراف مباشر من قبل الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة وصولا للقضاء على ظاهرة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.