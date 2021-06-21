عبدالماجد العامري وكيلا لوزارة الداخلية لقطاع الخدمات بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

بتوجيهات رئاسية اصدر وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان قرارا قضى بموجبه تكليف اللواء عبدالماجد البرك بن عسالة العامري وكيلا لوزارة الداخلية لقطاع الخدمات وترقيته الى رتبة لواء.



ويعد اللواء عبدالماجد العامري احد الهامات العسكرية التي قدمت نموذجا مشرفا من خلال خدمته المسبقة لوطنه في ادارة الهجرة والجوازات والجنسية بوادي وصحراء حضرموت وعرف عنه باخلاصه وتفانيه وتذليله للمواطنين كل الصعاب في سبيل ذلك.

الجدير بالذكر ان قطاع الخدمات في وزارة الداخلية يندرج تحته المصالح التالية :

مصلحة الأحوال المدنية .

مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية .

مصلحة التأهيل والإصلاح .

مصلحة الدفاع المدني