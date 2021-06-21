شكرا لبحثكم عن خبر تغيير ملعب اليمن في كأس العرب للشباب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وافقت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، تحت 20 سنة، على طلب تقدمت به منتخبات السعودية واليمن وتونس وأوزبكستان، لنقل مباريات المجموعة من استاد الكلية الحربية إلى ملعب المقاولون العرب.

وقال مصدر مطلع لـ"كووورة"، اليوم الأحد، إن منتخبات المجموعة تقدمت بالطلب، بعدما أجرت تمارينها على ملعب الكلية الحربية، واكتشفت سوء أرضيته وحاجتها للصيانة، حتى لا تشكل خطرا على اللاعبين.

وتنطلق مباريات المجموعة الرابعة، عصر غد الاثنين، بمباراة تجمع منتخب اليمن بنظيره التونسي، قبل مواجهة السعودية وأوزبكستان.

وانطلقت البطولة اليوم، دون حضور جماهيري، بأربع مباريات أسفرت عن فوز المغرب على طاجيكستان 6-1، والإمارات على جيبوتي 8-0، والجزائر على موريتانيا 1-0، ومصر على النيجر 2-0.