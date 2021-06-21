عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا: سنوفر للسعودية كافة الدعم لردع هجمات الحوثي

الإثنين 21 يونيو 2021

الخليج 365

أدانت واشنطن بشدة، الأحد، الهجمات الحوثية الإرهابية ضد السعودية والتي تطال المدنيين.



وقال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تدين بشدة هجمات الحوثيين على السعودية.

وأضاف وربيرج: "ليس هناك أي حل عسكري للأزمة في اليمن، ولن ينتصر الحوثيون في مأرب".

وحمل المتحدث الأمريكي، مليشيا الحوثي مسؤولية استمرار الصراع في اليمن، مؤكدا أن بلاده "ستوفر للسعودية كل ما بوسعنا للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الحوثية".

وفي وقت سابق الأحد، دانت الحكومة اليمنية، الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي ضد المدنيين في السعودية واليمن.

وقالت الخارجية اليمنية، في بيان لها، إن مليشيات الحوثي تواصل هجماتها الإرهابية ضد المدنيين بمحافظتي مأرب والحديدة وتصعيدها العسكري الذي يستهدف المدنيين في السعودية عبر الطائرات المسيرة و المقذوفات والصواريخ.

واعتبرت الخارجية اليمنية أن الهجمات الإرهابية والتصعيد العسكري المستمر يأتي كرد حوثي إرهابي على كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

والسبت دمر التحالف العربي بقيادة السعودية 17 مسيرة حوثية مفخخة خلال 24 ساعة.

وأعربت قوى دولية عن إدانتها واستنكارها لاستهداف السعودية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المفخخة.