سيئون: وقفة احتجاجية تندد بنهب الأراضي والممتلكات الخاصة

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية تنديدًا بالسيطرة على الأراضي والممتلكات الخاصة، في مدينة سيئون، بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وفي الوقفة التي نفذت أمام مبنى المجمع الحكومي بسيئون، طالب المحتجون السلطات المحلية بوادي وصحراء حضرموت، بوضع حلول عاجلة ومرضية للجميع.

وشدد المحتجون على رفصهم للظلم المنتشر مؤخراً بحق الفلاحين والمواطنين وما يتعرضون له من تهديد للأراضي والمزارع وإتلاف للمزروعات وبشكل متكرر.

ولفت المحتجون، إلى أن عملية النهب تحدث من قبل مسلحين يستندون إلى قوة السلاح والسلطة وتحديدًا في منطقتي الغرفة وتريس.

ورفع المحتجون اللافتات، التي تطالب رئيس الجمهورية والمنظمات الحقوقية والتحالف العربي بضرورة وضع حد للمارسات الخارجة عن القانون.

