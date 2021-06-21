حجة: إصابة إمرأة بجروح بليغة إثر انفجار لغم حوثي في "عَبْس"

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت إمرأة يمنية، اليوم الأحد، بجروح بليغة، بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي، في محافظة حجة، (شمال غربي اليمن).

وحسب المرصد اليمني للألغام، في تغريدة له على "تويتر"، فقد أصيبت المواطنة (فاطمة محمد حكمي، 30 عامًا) بجروح بليغة بانفجار لغم للحوثيين في منطقة بني حسن، بمديرية عبس، بمحافظة حجة".

وأشار المرصد إلى أن إصابة المواطنة "فاطمة حكمي" يأتي بعد أيام من عودتها إلى منزلها الذي غادرته نازحة بسبب القصف الحوثي على المنطقة إلى إحدى المناطق البعيدة عن الحرب.

وكان المرصد قد أعلن الاسبوع الماضي، إصابة الطفلين بندر محمد أحمد باز 11 عاما- و أحمد حسين محمد باز 14 عاما) بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب في منطقة "الشعاب" مديرية حرض في محافظة حجة.

جدير بالذكر أن تقرير حقوقي كان قد كشف في ابريل الماضي عن مقتل وإصابة أكثر من 5 آلاف مدني جراء الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في 17 محافظة يمنية، خلال الفترة بين (يوليو 2014 – مارس 2021م).