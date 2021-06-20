التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.



وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

وفي وقت سابق، أعربت قوى دولية عن إدانتها واستنكارها لاستهداف السعودية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المفخخة.

جاء ذلك بعد إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المملكة، ليرتفع بذلك عدد الطائرات التي أسقطها التحالف لـ17 خلال الـ24 ساعة.